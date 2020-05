Saint-Louis : le point sur la guerre contre le Covid-19

La riposte contre le nouveau Coronavirus bat son plein à Saint-Louis. Sept (07) alertes ont été reçues ces dernières 24 heures, a-t-on appris. Elles ont été investiguées par les équipes de district sanitaire. 228 voyageurs entrants sont en train d’être suivis au niveau de la région médicale. Parmi lesquels, 16 nouveaux avec 11 pour le seul District de Saint-Louis.



Une panoplie d’activités de soutien a été menée dans le cadre de la guerre contre la pandémie.



Un accompagnement a été accordé pour la décontamination du centre de traitement de l’Hôpital régional de Saint-Louis. Les marchés de Sor, Ndar Toute, Pikine, Khar Yalla, place Abdoulaye Wade, des communes de Dagana et de Gaé, de Rosso Béthio ont été désinfectés en plus de salles de classe. Ces opérations ont été déroulées des bus de transport en commun et les véhicules entrant dans la ville.



À cela, s’ajoutent des actions d’incinération des déchets au centre de confinement.



Les visites de mis en quarantaine sortis au niveau des quartiers Guet-Ndar, Goxu-Mbacc et Hydrobase. Par ailleurs, dans le cadre du programme du retrait des enfants talibés au niveau du département de Saint-Louis, le district se mobilise pour accompagner le bon déroulement du processus.



