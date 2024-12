Saint-Louis : le docteur Abdourahmane DIOUF rappelle la corrélation entre le Sport et les Études

06/12/2024 19:58

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) a évoqué vendredi « la corrélation directe entre le Sport et les Savoirs ».



« C’est d’autant plus important de mettre en évidence cette harmonie dans le contexte actuel où nous avons besoin de pacifier notre espace universitaire », a déclaré le docteur Abdourahmane DIOUF. « L’Université doit être un espace de paix et le meilleur moyen d’asseoir l’entente et la sérénité, c’est la pratique du sport », a ajouté le MESRI qui prenait part à une compétition universitaire basket études, appelée «Cube», organisée du 2 au 7 décembre 2024 à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis.



Ces joutes sportives, organisées par l’Association Basket Plus et tenues en marge des Alumni Days 2024, regroupent 8 établissements d’enseignement supérieur publics et privés, avec 14 équipes, dont 8 masculines et 6 féminines. Issa Tidjane TOUKNARA, le président de Basket Plus, a salué la disponibilité du ministre, en soulignant la contribution de son initiative dans le renfoncement des liens et de la cohésion au sein des universités.