Saint-Louis : le deuil frappe le sport et le syndicalisme

C’est avec tristesse que nous apprenons, ce matin, la disparition de Masseck NGOM, le président de l’intersyndicale des travailleurs du Centre Régional des Œuvres universitaires de Saint-Louis (Crous). Décès survenu dans la nuit du dimanche à l’hôpital régional de Saint-Louis.



En plus de son combat fulgurant pour l’amélioration des conditions de travail de ses collègues depuis plusieurs années, le frère de l’ancien ministre Ousmane NGOM, était connu pour son engagement en faveur du rayonnement de l’ASC Léona, son quartier.



Un syndicaliste dévoué, un homme de développement et un grand acteur social simple courtois, tire sa révérence. Grand communicateur, ouvert et réceptif, M. NGOM prêtait, il y a quelques années, sa voix aux commentaires sportifs sur WALF.



NDARINFO présente ses sincères condoléances aux travailleurs du Crous, aux populations de Léona et à l’ensemble de la population de Saint-Louis.