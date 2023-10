Saint-Louis : le Patronat galvanise ses troupes

28/10/2023 19:32

Saint-Louis abrite la première rencontre décentralisée du Conseil national du patronat (CNP). « Une démarche de proximité visant à faciliter les échanges avec les chambres de commerce, les chambres des métiers, les représentants de départements ministériels et les entreprises des régions de Louga, Matam et Saint-Louis. Baïdy AGNE, le président du CNP, a magnifié le potentiel agricole et sylvopastoal de Saint-Louis et son apport considérable dans l'économie nationale.



Il a souligné l’urgence pour le Patronat de se préparer en perspectives aux joutes électorales en vue. « Nous ne devons pas attendre que les gens nous disent voilà ce qu'il faut faire. Nous savons ce qu'il faut faire et nous le disons. Nous n’allons pas rester les bras croisés. Nous sommes des acteurs dynamiques du processus de création d’emplois et de valeur », a-t-il dit. Il a exhorté les entrepreneurs « à être des acteurs principaux de tout ce qui va se faire ».