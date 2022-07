Saint-Louis : le PDS remobilise sa jeunesse - vidéo

05/07/2022 11:11

Le président du comité départemental de la grande coalition Wallu Sénégal a accueilli, hier, le secrétaire général de l'Union des Jeunesses Travaillistes et Libérales (UJTL) en tournée dans la zone nord. Pour remobiliser le Parti Démocratique Sénégalais (PDS), l’UJTL a lancé une campagne de placement de cartes dans les structures scolaires et universitaires du pays. La rencontre avec les jeunes libéraux de Saint-Louis a permis à Franck Daddy DIATTA d’apprécier le déroulement du processus, en plus de se préparer à la venue de leur candidat Karim Meissa WADE. Djibril SAKHO a salué « l’adhésion populaire » et « la forte mobilisation » de la jeunesse à l’occasion de cette rencontre. « C’est un satisfecit. Pour autant, nous ne dormirons pas sous nos lauriers », a-t-il dit. « Personne ne peut détourner les militants pour les amener ou les utiliser autres fins », assuré le membre du bureau exécutif national du Sopi « L’engouement noté à cette rencontre montre que le PDS reste intacte dans le département de Saint-Louis », a-t-il conclu.