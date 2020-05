Saint-Louis : le Conseil départemental de Podor remet un lot de matériel sanitaire aux écoles

Le Conseil départemental de Podor a remis, samedi, un lot de matériel sanitaire aux inspections de l’éducation et formation (IEF) de Podor et de Pété, en vue de contribuer à la lutte contre la COVID-19.



Les écoles des deux circonscriptions vont recevoir des masques barrières, des gants, du gel et du matériel de lavage des mains, ainsi que des détergents, du savon, etc., a détaillé l’IEF de Podor, Mamour Cissé.



Ce don va permettre "une bonne réouverture sécurisée des écoles du département, prévue mardi 2 juin", a-t-il dit.



Ce "geste de haute portée humanitaire" du président du conseil départemental, Mamadou Dia, soutenu par les Yvelines (France), a été salué M. Cissé, en présence de son collègue de Pété, Serigne Fall.



Environ un milliard de francs Cfa a été alloué comme financement à un projet de gestion des ordures ménagères, dans le cadre de la coopération entre les deux collectivités territoriales.



APS