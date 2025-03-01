Saint-Louis : la chaîne Senactudev de Vino’Group victime d’un cambriolage

Les locaux de l’agence de communication Vino’com Group, éditrice de la chaîne Senactudev, situés à Ngallèle, ont été cambriolés dans la nuit de samedi à dimanche, a-t-on appris.



Les voleurs ont emporté des ordinateurs, des téléviseurs, des caméras ainsi que du matériel de transmission en direct..



À la suite de ce vol, Ndarinfo exprime son soutien au promoteur de la chaîne, Fara Ndiaye. C’est à force d’abnégation qu’il il a consenti cet important investissement pour sa région.



Après sa déposition au commissariat central, une enquête a été ouverte pour identifier et arrêter les auteurs de cette honteuse forfaiture.



M.S



