Saint-Louis : la SONAGED lance son programme communautaire de gestion des déchets

20/06/2026

La Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED) a procédé, samedi à Saint-Louis, au lancement du Programme d'intervention communautaire Sett (PIC7), lors d'une cérémonie organisée sur le site du bassin de rétention de Pikine 700/





La cérémonie a été présidée par Khoudia Lèye, adjointe au gouverneur de région chargée du développement, qui a salué la mise en place de ce programme visant une meilleure gestion des déchets, tout en invitant les collectivités locales à travailler en parfaite collaboration avec la SONAGED.





Selon le directeur général de la SONAGED, Khalifa Ababacar Sarr, le PIC7 est un programme d'investissement communautaire dont l'ambition est de mettre en place un modèle économique de gestion des déchets. Il a par ailleurs souligné la nécessité d'aller vers une économie circulaire, à travers la mise en place d'usines permettant de mieux structurer le secteur.





Au cours de la cérémonie, un important lot de matériel - balais, râteaux, brouettes, pelles et bacs à ordures - a été remis aux populations. Plusieurs agents de la SONAGED, des éléments des Forces de défense et de sécurité (FDS), ainsi que des acteurs communautaires ont pris part à l'événement.





MS/NDARINFO.COM

