Saint-Louis : la Maison du Combattant, un lieu de mémoire et de solidarité

03/11/2025

Immersion dans la Maison du combattant de Saint-Louis, située dans le quartier sud de Saint-Louis.

Elle a été implantée depuis la période coloniale, servant d'espace de partage de souvenirs des anciens combattants et victimes de guerre. C'est là-bas aussi que presque toutes les préoccupations de ces retraités sont prises en charge.



La maison a accueilli plusieurs générations d'anciens combattants, qui ont servi depuis la Première Guerre mondiale. Ils ont effectué des missions à l'intérieur et à l'extérieur du pays, et les souvenirs de ces expériences les animent d'un sentiment de fierté.

