Saint-Louis : la Covid circule dans les marchés

Le niveau de veille sur l’épidémie de Covid-19 a été relevé à Saint-Louis à la faveur de la combinaison des efforts des autorités administratives, sanitaires et des forces de défense et de sécurité a assuré l’adjoint du gouverneur en charge des affaires administratives.



‘’(…) Les autorités administratives, comme sanitaires et les forces de sécurité et défense sont debout pour combiner leurs forces afin relever le niveau de veille’’, a notamment indiqué Khadim Hann en marge d’une tournée de sensibilisation effectuée mercredi dans des marchés de la commune.



Cette visite de proximité figure parmi les recommandations du comité régional de lutte contre les épidémies récemment réuni dans le cadre de la redynamisation de la riposte alors que les cas d’infection de Covid sont repartis à la hausse dans cette partie nord du pays.



A l’issue de cette réunion, le comité avait pris la décision de faire une tournée dans les marchés pour sensibiliser les populations sur l’obligation du port de masque, prescrit par arrêté du ministre de l’intérieur.



Hann a assuré que 500 masques ont été gratuitement distribués par les membres du comité dans les marchés visités, ‘’des endroits propices à la propagation du virus’’.



‘’Des messages de sensibilisation ont été lancés aux populations pour leur faire comprendre que l’heure n’est pas au relâchement. Le comité régional de lutte, compte maintenir le niveau de veille, afin que les populations portent correctement les masques, se lavent les mains, et respecter les gestes barrières’’, a-t-il rapporté.



Avec l'APS