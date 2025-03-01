Saint-Louis : l’essor énergétique ne profite pas aux pompistes

Dans la capitale du Nord, où les stations-service se multiplient au rythme de l’essor du secteur des hydrocarbures au Sénéga l, les pompistes tirent la sonnette d’alarme.



Ces travailleurs disent exercer dans des conditions difficiles, souvent risquées : longues heures de service, salaires jugés insuffisants, absence d’indemnités et manque de reconnaissance professionnelle.



Face à cette précarité, ils appellent leurs employeurs, mais aussi les autorités locales, à écouter leurs doléances et à améliorer leur statut.



