Saint-Louis : l’édition 2024 des classes « formation école-entreprise » lancée

20/12/2023 23:01

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Formation École-Entreprise, le Programme de Formation-École-Entreprise (PF2E), en collaboration avec le projet RéFOP GIZ-GFA, a organisé hier mardi une cérémonie de lancement des classes F2E 2023-2024 à la Place « BAYA NDAR ». A cette occasion, des viatiques forts ont été adressés aux bénéficiaires.



Cissé Kane NDAO, le directeur de cabinet du ministre, a invité les jeunes à la ponctualité et à l’assiduité, à servir de modèle pour les cohortes qui vont suivre. Il a salué le leadership de la coordonnatrice du projet de formation Ecole-entreprises qui a permis d’obtenir ces »bons résultats ». M. Ndao a aussi remercié les coopérations suisse et allemande qui accompagnent ce programme.



Rappelons que le PF2E est une initiative de l’État du Sénégal. Il accompagne les acteurs du développement pour une meilleure réussite dans leurs rôles et responsabilités.