Saint-Louis : l’antenne régionale de l’UNAPAD installée (vidéo)

La représentation régionale de l’Union Nationale de la Promotion de l’Agriculture Durable (UNAPAD) a été installée, mardi, en présence de l’adjointe au maire Aida Mbaye DIENG. Ibrahima DIAGNE a été mis à la tête de cette structure dédiée au renforcement du secteur agropastoral, de l’environnement et de la pêche. L’organisation compte relever le défi de la mobilisation des acteurs autour de cadres de partage et de professionnalisation de leurs activités. À Saint-Louis, elle ambitionne de jouer pleinement son rôle dans la relance l’agriculture et de la pêche …