Saint-Louis : l’U2PF offre 600 kits scolaires aux élèves défavorisés

09/10/2025

L’Association « Unis pour la Promotion et la Protection de la Famille » (U2PF) a remis, samedi, 600 kits de fournitures scolaires à des élèves issus de familles défavorisées du département de Saint-Louis.



Cette initiative, organisée chaque rentrée, vise à soutenir les enfants vulnérables et à alléger la charge des parents. Elle s’inscrit dans la mission de l’U2PF de promouvoir l’éducation, prévenir l’immigration clandestine et accompagner les familles fragiles.



« Par le soutien de nos partenaires et donateurs, nous avons pu élargir le champ des bénéficiaires et soulager de nombreuses familles du fardeau des fournitures scolaires », a déclaré le responsable moral de l’association, Gora Seye.



Il a appelé les élèves à redoubler d’efforts pour réussir leur année scolaire.



Créée il y a six ans, l’U2PF s’est imposée comme un acteur majeur de la solidarité éducative à Saint-Louis.



Les résultats des élèves accompagnés en 2024-2025 illustrent l’impact de ses actions : 100 % de réussite au CFEE (83 admis sur 83), 95 % au BFEM (66 sur 69) et 94 % au baccalauréat (33 sur 35), dont quatre mentions Assez Bien.



En marge de la cérémonie, un trophée a été remis à titre posthume à la famille de feu Cheikh Faye, ancien proviseur du Lycée Technique André Peytavin, tandis que des tableaux de reconnaissance ont été décernés aux partenaires de l’association.



