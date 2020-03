Saint-Louis : l’OFNAC sensibilise les acteurs sur la déclaration de patrimoine

L’office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC) organise, ce mercredi, un atelier d’échanges et de sensibilisation avec les ordonnateurs et les comptables publics de la région de Saint-Louis, afin de permettre aux participants d’avoir une même compréhension des textes qui régissent la déclaration de patrimoine (DP), annonce un communiqué parvenu à l’APS.



L’atelier permettra également aux participants d’établir un projet de liste de toutes les structures et fonctions qui sont concernées par la déclaration de patrimoine, en application du critère financier, mais aussi pour identifier toutes les structures qui gèrent des opérations financières qui atteignent un milliard de francs CFA, souligne la même source.



Il s’agira de recueillir les observations des ordonnateurs et comptables publics en vue d’une amélioration des textes sur la déclaration de patrimoine (DP) et de proposer un projet de liste au ministre des finances et du budget pour validation et préparation du projet de décret fixant la liste des assujettis conformément à l’article 7 de ladite loi, explique-t-on.