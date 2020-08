Saint-Louis : l’IEF se réjouit du bon déroulement des épreuves du CFEE

L’inspecteur de l’éducation et de la formation (IEF) de Saint-Louis, Cheikh Yaba Diop, a souligné jeudi que les épreuves de l’examen du certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) et de l’entrée en sixième 2020 ‘’se déroulent correctement au niveau des 29 centres de la commune’’.



Selon lui, la mission de supervision effectuée tôt ce matin ‘’a permis de constater que tout se passe bien et les épreuves ont démarré à 8 heures précises, les surveillants commis sont tous présents à leur poste’’.



M Diop s’exprimait à l’issue d’une visite d’inspection et de contrôle des différents centres d’examen.



L’IEF de Saint-Louis a aussi noté que les sujets sont jugés abordables par les candidats et le protocole sanitaire a été respecté. ’’Partout au niveau des centres, note-t-il, les élèves et le personnel enseignant portent leurs masques et la distanciation physique est respectée’’.



Selon lui, un dispositif sanitaire, notamment le matériel pour le lavage des mains et le thermo-flash sont également disponibles dans tous les centres d’examen.



Dans la commune de Saint-Louis, 4829 candidats sont régulièrement inscrits dont 2637 filles et 2192 garçons, pour subir l’examen du certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) et le concours d’entrée en sixième, au niveau des 29 centres d’Examens de la commune.



Pour la région de Saint-Louis, 19.410 candidats sont enregistrés dont 11.411 filles et 7999 garçons.

