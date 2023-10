Saint-Louis : l'ARD outille le cadre de dialogue public privé local pour " renfoncer la transition économique"

30/10/2023 21:19

Pour « répondre à une exigence de disposer d’un espace de partage d’informations et d’approfondissement de la réflexion dans la définition de stratégie locale de développement économique », un cadre de dialogue du secteur public privé local, a été mis en place en octobre 2022. L’Agence Régional de Développement (ARD) de Saint-Louis, porteuse de cette démarche novatrice, s’engage à renforcer les moyens des parties prenantes à cette entité qui polarise les régions des Saint-Louis, Matam et Louga.



En effet, ce cadre multi-acteurs dont avoir toutes les aptitudes pour accompagner la transition économique dans la région de Saint-Louis.



La capacitation lui permettra de « mieux identifier et de s’approprier des caractéristiques du dialogue, à clarifier et prendre en compte les conditions d’un dialogue structuré entre les parties prenantes et à maîtriser les étapes et outils de référence pour un dialogue inclusif et efficace ».



Ainsi, des groupes de travail ont été mis en place. Ils travailleront sur trois thématiques majeures : le « renforcement de la productivité », les « Partenariats et financements » et « l'amélioration du climat des affaires, gouvernance économique, RSE”.



En vidéo, les détails avec Abdourahmane GUEYE (ARD) et Moussa GUEYE (expert-formateur)