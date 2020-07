Saint-Louis : l’ANPEJ forme des jeunes à l’auto emploi (vidéo)

Une soixantaine de jeunes originaires de Matam et autant de la région de Saint-Louis participent à une formation à l’auto-emploi ouverte dans la capitale du nord ce lundi, à l’initiative de l’Agence nationale pour l’emploi des jeunes (ANPEJ), a constaté l’APS.



Il s’agit à travers cette formation mise en œuvre par l’Etat du Sénégal et la coopération espagnole de former les bénéficiaires à l’entrepreneuriat et à la création d’entreprises dans le cadre de la lutte contre le chômage dans la partie nord du pays, a expliqué Tamsir Faye, directeur général de l’ANPEJ.



Il a souligné qu’une fois formés, ces jeunes pourront prétendre accéder aux mécanismes de financement à la création et au développement de l’auto emploi, un moyen non négligeable de lutte contre l’émigration clandestine.



Le directeur de l’ANPEJ a rappelé que l’Etat avait déjà mis en place des fonds destinés à financer les projets de jeunes dans le cadre de l’entrepreneuriat dans le but de les inciter à participer à la création de richesses dans le pays.



’’Sur les 200.000 jeunes qui arrivent chaque année sur le marché de l’emploi, 35 000 sont absorbés par le secteur privé. C’est la raison qui pousse l’ANPEJ à appuyer ses partenaires, à développer l’auto-emploi et l’employabilité des jeunes dans plusieurs secteurs de l’économie nationale’’, a soutenu Tamsir Faye.



APS