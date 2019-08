Saint-Louis : l’ADIE veut booster l’entrepreneuriat local (vidéo)

Des porteurs de projets, PME, représentants de conseils de jeunesse et bénéficiaires de financement de la DER ont participé, ce matin, à un atelier d’échanges sur l’entrepreneuriat. La rencontre organisée par l'Agence de l'Informatique de l'État (ADIE) s’inscrit dans la composante « Incubation » de son projet « Maison du Citoyen ».



À travers ce programme dénommé ’’Smart Territoire”, l’ADIE compte construire 5 unités d’accès au numérique à l’intérieur du pays pour désenclaver ce secteur dans les régions.



L’objectif est de permettre aux citoyens d’avoir accès aux services de l’administration via le numérique comme le veut le chef de l’État dans sa volonté de rapprocher l’administration des administrés.



Mouhamed DIOP, spécialiste en planification stratégique et suivi-évaluation à l’ADIE, décline les enjeux du projet …