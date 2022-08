Saint-Louis installe un comité local de suivi des délégations des services publics de l’eau : une première au Sénégal – vidéo

25/08/2022 21:08

Mis en œuvre depuis 2012, le Programme d’Appui aux initiatives des collectivités locales pour l’hydraulique et l’assainissement (Aicha) œuvre à améliorer les conditions de vie des collectivités territoriales les moins desservies en services d’eau potable et d’assainissement. Il propose notamment la mise en place de solutions durables d’accès à ces services. Aicha pilotée par l’Agence Régionale de Développement (ARD) travaille, avec l’ensemble des acteurs institutionnels et territoriaux pour améliorer la réforme de l’hydraulique rurale lancée depuis 2014 avec l’Office des forages ruraux (Ofor) comme cheville ouvrière. Dans cette optique, un comité local de suivi des délégations des services publics de l’eau a été installé avec la mobilisation des différentes parties prenantes ( ONG Le Gret, Le Partenariat, l’Ofor, L’Onas, etc.). Avec ce comité, la pleine expression des besoins des usagers en termes d’amélioration des services d’eau potable sur leur territoire sera garantie. L’entité va assurer une meilleure coordination des actions initiées au niveau local et une meilleure harmonisation des interventions à travers la disponibilité régulière de l’information. Par ailleurs, l’opérateur sera dans les dispositions d’asseoir un dialogue permanent avec les usagers-citoyens et les collectivités territoriales pour une meilleure compréhension de ses missions. Au final, Ofor, grande bénéficiaire de cette synergie concrétisera sa mission d’appui aux collectivités locales et de faire une meilleure planification des investissements en lien avec les besoins des différents acteurs. Modou Mamoune DIOP, adjoint au Gouverneur chargé du développement et Alpha Bayla Guèye, le directeur général de l'Ofor, reviennent sur le sens de cette initiative.