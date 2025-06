Saint-Louis face à la crise touristique : les professionnels tirent la sonnette d’alarme

Entre la cherté de la destination, les problèmes d’hygiène et de propreté, et l’érosion côtière, le secteur du tourisme à Saint-Louis fait face à une série de défis majeurs qui menacent son attractivité et sa durabilité. Depuis la pandémie de Covid-19, la ville tricentenaire semble perdre progressivement de son rayonnement touristique. Conscients des enjeux et inquiets de l’impact sur l’économie locale et nationale, les acteurs du secteur appellent à des mesures urgentes et coordonnées pour relancer et mieux vendre la destination Saint-Louisienne.