Saint-Louis : dur, le calvaire des femmes du nettoiement

Les employées de la Commune de Saint-Louis, chargée du nettoiement de la voirie urbaine ne cesse de souffrir. Entre deux et trois mois de travail sans salaires, ces mères de famille sont constamment forcées à vivre dans le désespoir. Cette privation s’ajoute à un « manque de considération » de l’autorité municipale qu’elles ne cessent de dénoncer.



« Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, la Commune n’ai daigné nous offrir de kits de protection adéquats. Alors qu’exposées dehors, nous sommes sérieusement en danger », renseigne l’une d’elles, jointes par NDARINFO. « On nous a juste remis, un savon et une bouteille d’eau de javel ou de Madar », a-t-elle indiqué.



Voulant tenir, récemment, un point de presse pour faire part de leur ras-le-bol, elles ont reçu une assurance de paiement de la part d’un adjoint au maire. Depuis, leur attente se prolonge sans matérialisation de la promesse.



NDARINFO.COM