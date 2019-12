Saint-Louis : diagnostic de la rentabilité des infrastructures de stockage supplémentaires du riz de la vallée

Le Ministère du Commerce et des PME, en collaboration avec l'Agence pour la Promotion des Investissements et Grands Travaux du Sénégal (APIX), dans le cadre de la mise en place du Système Récépissé d'Entrepôt de marchandises (SRE) au Sénégal, organise un atelier de restitution des résultats de l'étude sur la rentabilité économique et financière des investissements dans des infrastructures de stockage supplémentaires pour le riz produit dans la vallée du fleuve Sénégal, ce mercredi 11 décembre à 09 heures à Saint-Louis.