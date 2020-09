Saint-Louis : deux programmes de développements lancés au profit de 18 collectivités territoriales de Podor (vidéo)





Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires, a présidé, hier, la mise en place du comité de pilotage des projets « d’appui aux Plans d’investissements de 18 communes du département de Podor (PAPIC) et d’appui à la gouvernance locale (PAGOR). Ces deux programmes qui s’inscrivent PAPIC dans le plan Sénégal émergent, cherchent à apporter une contribution à la vision du président Macky SALL d’«organiser le Sénégal en territoires viables, compétitifs et porteurs de développement durable », a indiqué Monsieur Oumar GUÈYE. Si le PAPIC financé à hauteur de 655 millions FCFA, le PAGOR a nécessité une enveloppe de 216 millions FCFA, grâce à la coopération espagnole. Les parties prenantes à cette nouvelle dynamique, livrent leurs impressions…