Saint-Louis : des techniciens du PDCVR et de l’INP évaluent la qualité des sols à Mbagam

28/10/2023 06:50

Une équipe composée des techniciens du Projet de développement de la chaîne de valeur riz (PDCVR) et de l’Institut national de pédologie (INP), a effectué mercredi, une visite à Mbagam, dans le département de Dagana (Saint-Louis, nord), pour évaluer la qualité des sols.



« Les résultats enregistrés au cours de ces tests autour de ces parcelles expérimentales permettront d’avoir une idée nette des raisons de la baisse constatée de la productivité », a dit à la presse, Mouhamed Thiam, le responsable de l’INP de la zone fleuve regroupant les régions de Matam et de Saint-Louis.



Ces résultats seront exploités au profit des producteurs, a dit M. Thiam, ajoutant que ce volet comprend la géolocalisation qui permettra d’avoir une connaissance plus affirmée sur la qualité des sols.



« Les rendements dépendent de la qualité du sol et un logiciel a été mis en place pour avoir une lisibilité sur l’ensemble des périmètres rizicoles », a souligné le responsable de l’INP de la zone fleuve.



Le coordonnateur de la zone nord du Projet de développement de la chaîne de valeur riz , Mountakha Diarra, a rappelé que cette composante a été confiée à l’INP qui a initié cette expérimentation dans l’objectif d’augmenter la production.



Ce projet de l’Etat du Sénégal et de la Banque islamique utilise des méthodes innovantes de financement, a-t-il expliqué, signalant que le projet travaille étroitement avec le ministère de l’Agriculture.



M. Diarra a rappelé que le projet vise à renforcer la transformation et la commercialisation via le secteur privé. Il est financé par la Banque islamique de développement (BID), à travers le Fonds africain de développement, a-t-il dit.

APS