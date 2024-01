Saint-Louis : des libéraux réclament le report des élections

29/01/2024 08:37

Le comité électoral de la section communale de Saint-Louis, après avoir honteusement s’est offusqué dimanche du « retrait illégal » de leur candidat Karim Meissa WADE, candidat de la coalition K-24 de la liste des candidats retenus pour l’élection Présidentielle du 25 février 2024 par le Conseil constitutionnel. Réunis en assemblée générale extraordinaire, les membres de cette instance ont « dénoncé avec fermeté la décision sournoise du Conseil Constitutionnel qui s’apparente à un coup d’état pré-électoral porté contre notre candidat Karim Meissa WADE ».





Ils ont fustigé « les soupçons de corruption qui pèsent sur certains magistrats du Conseil constitutionnel orchestrés par le Premier ministre Candidat Amadou BA » ainsi que « les conflits d’intérêt graves entre des juges du Conseil constitutionnel et certains candidats et leur entourage direct et exige des enquêtes de patrimoine ».





Dans une déclaration adressée à la presse, ils ont salué « la demande de mise en place d’une commission d’enquête parlementaire initiée par des députés du groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement » ainsi que « la sérénité et la détermination des autres groupes parlementaires qui ont décidé de soutenir l’initiative de leurs collègues libéraux ».





Les partisans de Mayoro FAYE se félicitent de cette enquête parlementaire et demandent à ce qu’elle soit élargie aux candidats recalés par le parrainage en « exigeant le report des élections pour permettre à la commission d’enquête parlementaire d’édifier les Sénégalais sur les soupçons de corruption et de conflit d’intérêts révélés ».