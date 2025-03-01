Saint-Louis : des capitaines d’embarcation formés à la sécurité maritime

Une session de formation de cinq jours destinée aux capitaines d’embarcations non pontées s’est ouverte lundi à Saint-Louis, à l’initiative de l’Agence nationale des affaires maritimes (ANAM).



La formation, qui se déroule jusqu’à vendredi, porte sur plusieurs modules, dont la sécurité maritime, la pêche responsable, la maintenance préventive des moteurs hors-bord, ainsi que les mesures d’urgence à prendre en cas d’accident pour la sauvegarde de l’équipage.



« Cette session tourne essentiellement autour des conditions d’exercice des fonctions de capitaines, de seconds capitaines et de marins artisans à bord des embarcations non pontées », a expliqué El Hadji Aboubacar Faye, directeur des Gens de mer, du Travail maritime et de la Formation à l’ANAM.



Un accent particulier est mis sur le respect des délimitations maritimes, afin d’éviter les incursions dans les zones frontalières ou à proximité de la plateforme gazière Grand Tortue Ahmeyim (GTA), cogérée par le Sénégal et la Mauritanie.



« Il est important de communiquer avec les acteurs de la pêche pour qu’ils puissent comprendre et identifier les risques », a souligné M. Faye, insistant sur la nécessité d’une meilleure prise en charge des questions sécuritaires dans le secteur de la pêche artisanale.



