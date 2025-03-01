Saint-Louis : conventions signées pour faciliter l’insertion de 300 jeunes dans le marché du travail

Après Louga, la région de Saint-Louis a accueilli, jeudi 28 août 2025, un Comité régional de développement (CRD) spécial consacré aux consultations pour l’élaboration de la nouvelle Politique nationale de l’Emploi (PNE).



La rencontre, présidée par l’adjoint au gouverneur Sidy Guissé Diongue, s’est tenue en présence de Babacar Mbodj, conseiller technique du ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les Institutions. Elle a réuni divers acteurs locaux afin de poser les bases d’une stratégie inclusive, fondée sur un diagnostic territorial.



Au nom du ministre empêché, M. Mbodj a rappelé que cette démarche s’inscrit dans la Stratégie nationale de développement 2025-2029, adossée à l’Agenda Sénégal 2050, et voulue par le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Objectif : bâtir une politique de l’emploi ambitieuse, participative et durable, adaptée aux réalités régionales et aux mutations du marché du travail.



L’inspecteur régional du Travail, Adama Diouf, a pour sa part exposé la situation de l’emploi dans la région et proposé plusieurs mesures : l’unification des bases de données, la valorisation des outils numériques, la diversification des systèmes d’information, ainsi que l’anticipation des besoins en compétences dans des secteurs stratégiques tels que le pétrole, le gaz, l’agriculture, l’agro-business et la pêche.



La rencontre a également été marquée par la signature de conventions de partenariat entre le directeur de l’Emploi, Babacar Sy, et des entreprises locales. Ces accords concernent 300 jeunes de la région, dont 114 bénéficient déjà de stages ou contrats d’apprentissage, principalement dans les secteurs de l’hôtellerie et du commerce.



