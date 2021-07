Saint-Louis comptabilise plus de moutons cette année (régional élevage)

19/07/2021 15:01

’’Par rapport à l’année dernière, Saint-Louis comptabilise plus de moutons à la même date soit à trois jours de la Tabaski’’, a dit Mme Sy dans un entretien avec l’APS.



Pour la production locale, Saint-Louis a recensé actuellement 59024 moutons contre 40750, dit-elle, notant une différence positive de 18274. Et pour ceux venant de la Mauritanie, elle a enregistré 45007 moutons cette année contre 41 760.



Elle a précisé que les moutons venant de Mauritanie peuvent transiter seulement par la région. D’ailleurs, elle a noté que 22819 têtes sont destinées à Goundiane (Thiés), 2120 à Kahone (Kaolack) et 6376 à la région de Dakar.



Elle signale que ses services ne tiennent pas compte des moutons élevés dans les maisons et ceux vendus dans les points de vente non officiels dans les quartiers.



Selon Dr Sy, ‘’l’Etat a pris cette année d’importantes mesures pour faciliter les choses aux éleveurs’’. Il en est ainsi de l’allégement des contrôles aux frontières, de l’enlèvement de certaines taxes mais aussi de la subvention de l’aliment de bétail dans les points de vente officiels.



Pour sécuriser l’activité également, ajoute-t-elle, le gouverneur a pris un arrêté demandant aux forces de l’ordre de prendre les mesures nécessaires pour éviter les vols dans les points de vente déplorés souvent par les éleveurs.



Pour les prix, elle signale qu’ils varient de 50 000 francs Cfa à 300 000 francs Cfa.



