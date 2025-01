"Saint-Louis bat des records en matière de diabète. Les jeunes ne sont pas épargnés", révèle l'épidémiologiste Mbathio DIENG

20/01/2025 10:27

Invitée du « Jury du dimanche » sur iRadio, la docteure Mbathio Dieng, épidémiologiste et experte en santé publique, a mis en lumière les enjeux cruciaux qui frappent la région de Saint-Louis, notamment une augmentation préoccupante des cas de diabète.



Selon elle, Saint-Louis est désormais l'une des zones les plus touchées par cette maladie au Sénégal, avec une inquiétude particulière pour l'émergence de cas chez de jeunes adultes.



“Le diabète de type 2, habituellement diagnostiqué à un âge avancé, se manifeste maintenant chez des patients très jeunes”, a-t-elle déclaré, soulignant que cela représente un réel problème de santé publique.



Lors d'un récent salon de la nutrition, des spécialistes ont analysé les causes de cette tendance alarmante.



La sédentarité, aggravée par l'usage accru des technologies, ainsi qu'une alimentation déséquilibrée due à la consommation excessive d'aliments ultra-transformés, figurent parmi les principaux facteurs.



La Docteure Dieng a précisé que “dès que le pouvoir d'achat augmente, les gens se tournent vers ces produits au détriment d'une alimentation saine”.



Mais le diabète n'est pas la seule préoccupation. D'autres problèmes de santé publique, liés à la nutrition et à la santé maternelle et infantile, nécessitent également des interventions urgentes et adaptées, a-t-elle ajouté. En outre, la santé publique est menacée par des facteurs environnementaux, notamment l'exploitation des hydrocarbures qui génère pollution et risques pour la santé des populations, particulièrement les enfants.



La docteure a plaidé pour une mobilisation collective, impliquant autorités locales, organisations de santé et société civile, afin de créer des stratégies de prévention efficaces. “L'éducation à la santé doit sensibiliser les populations aux risques associés à leur mode de vie”, a-t-elle conclu.