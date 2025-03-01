Saint-Louis : attentes et espoirs après le remaniement ministériel

Quelques jours après le remaniement ministériel au Sénégal, les Saint-Louisiens expriment leurs attentes. Beaucoup espèrent un gouvernement « dynamique, au service des populations », tandis que d’autres insistent sur la nécessité de trouver des solutions concrètes aux nombreuses préoccupations des citoyens, indépendamment des personnes choisies.



À Léona, quartier populaire de Saint-Louis, la nomination de Dethié Fall au poste de ministre des Infrastructures suscite un enthousiasme particulier. Considéré comme l’un des leurs, sa promotion est perçue comme une fierté locale.



Les jeunes de la localité, eux, ont déjà dressé une liste de doléances, notamment l’amélioration des routes, l’éclairage public et la création d’emplois.



