Saint-Louis : actions civilo-militaires et défilés au menu de la Journée des forces armées

Prise d’armes, dépôt de gerbe, défilé à pied et revue navale seront au menu de la Journée nationale des forces armées ce mardi à Saint-Louis, a appris l’APS de source officielle. Des actions civilo-militaires et des consultations médicales gratuites, seront organisées au centre médical de garnison Nord, suivi de séances dépistage de maladies chroniques, de diabète et hypertension artérielle au profit des populations.





Les célébrations de cette journée dont le thème porte sur forces armées et la protection des frontières seront présidées par le gouverneur de Saint-Louis, Alioune Aïdara Niang sous la direction du commandant de la zone militaire numéro 2, le colonel Amadou Moussa Ndir, souligne la source.