Saint-Louis accueille une exposition sur la culture catalane

15/11/2025

Le centre JangKom de Saint-Louis a accueilli ce vendredi le vernissage de l’exposition dédiée à la culture populaire catalane, en présence d’autorités administratives et de représentants de la Catalogne.



L’événement, qui clôture une série d’expositions organisées dans plusieurs villes du Sénégal, célèbre la richesse culturelle, les traditions populaires et les liens grandissants entre le Sénégal et la Catalogne.





Représentant le gouverneur, Abdoukhadre Dieylani Ba, adjoint au préfet de Saint-Louis, a salué une initiative de grande portée culturelle. « Cette exposition vient à son heure. Elle permet aux populations de découvrir l’histoire, les traditions et les symboles de la culture catalane. C’est un brassage qu’il faut féliciter et encourager », a-t-il déclaré.





Javier Calderón Raya, le délégué du Gouvernement de Catalogne en Afrique de l’Ouest, a exprimé l’admiration de la Catalogne pour la vitalité culturelle du Sénégal, qu’il a qualifié de « puissance culturelle incontournable ».



Il a souligné les proximités entre les deux peuples, tous deux attachés à leurs traditions, leur langue, leur identité, et leur résistance culturelle.



« Nous sommes dans une ville inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. À travers cette exposition, nous voulons présenter la culture populaire catalane, marquée par ses festivités, ses couleurs, son feu, sa spiritualité, mais aussi son entêtement à survivre à travers les siècles, comme les Sénégalais », a-t-il indiqué.





L’exposition, riche en images et en symboles festifs, a été rendue possible grâce à la coopération entre des associations catalanes et sénégalaises, notamment Hahatay, active auprès de la jeunesse.



