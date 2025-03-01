Saint-Louis accueille un nouveau radar pour surveiller le ciel sénégalais

Le Sénégal a renforcé ses capacités de prévision météorologique avec la mise en service d’un radar en bande C à Saint-Louis, a annoncé l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).



Installé à l’aéroport international Ousmane Masseck Ndiaye, ce nouvel équipement vient compléter celui déjà opérationnel en bande X à Diamniadio depuis septembre 2024.



Fruit d’un partenariat entre l’ANACIM et BP Sénégal Investments Limited, le radar a été fourni par la société Meteopress. Il permettra une meilleure surveillance des précipitations et des orages dans le nord du pays, facilitant la diffusion d’alertes précoces.



Un protocole d’accord prévoit le partage des données météorologiques entre les deux parties ainsi qu’un appui technique pour la maintenance de l’équipement. Pour BP, engagé dans le développement d’un champ gazier offshore, ces données visent aussi à sécuriser ses activités.



Avec ce second radar, le Sénégal dispose désormais d’un dispositif plus dense de suivi du ciel, dans un contexte marqué par le changement climatique et la recrudescence des phénomènes extrêmes.



