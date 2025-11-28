Saint-Louis accueille les activités régionales du programme FORCE-N

28/11/2025

Le programme national Force N, initié par l’Université Numérique Cheikh Hamidou Kane (UNCHECK), est actuellement en tournée dans plusieurs régions du Sénégal dans le cadre de journées portes ouvertes nationales visant à faire connaître les opportunités offertes aux jeunes dans les métiers du numérique.



"Aujourd’hui, on est à Saint-Louis. D’autres équipes sont à Kolda, et la semaine prochaine, nous serons à Kaolack et Mbour", a déclaré Seynabou Gueye Seck, responsable du suivi des apprenants de Force N et coordonnatrice de l’initiative.





Ces journées ouvertes ont pour objectif de vulgariser le programme Force N à travers un dispositif de proximité. "On présente le programme, on organise des masterclass sur les métiers du numérique. À Saint-Louis, nous avons axé la journée sur l’intelligence artificielle", a-t-elle précisé.





En plus des conférences, des ateliers pratiques de rédaction de CV et de lettres de motivation sont proposés aux jeunes participants, ainsi que des séances de questions-réponses et des témoignages d’anciens bénéficiaires du programme.





Une caravane urbaine a également été organisée pour sensibiliser les établissements scolaires et universitaires de la ville sur les objectifs et les offres du programme.



"Nous allons procéder à la distribution d’ordinateurs portables à des élèves des séries scientifiques S1 et S3", a annoncé Mme Seck.





Le programme Force N, piloté par l’UNCHECK, s’adresse à un public large, allant des élèves de la 6e à la Terminale, ainsi qu’aux jeunes de 18 à 35 ans, qu’ils soient étudiants ou non.



"Ce programme va au-delà de notre université. Il touche toute la jeunesse sénégalaise et propose des formations innovantes, comme l’intelligence artificielle, le webmarketing ou l’e-commerce", a témoigné un étudiant de l’UNCHECK, présent à la journée.





Les organisateurs appellent à une large mobilisation des jeunes et des étudiants, afin de garantir une participation massive au programme à l’échelle nationale.





