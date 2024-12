Saint-Louis : à Diougop, une dizaine de jeunes formés sur la gestion des déchets solides ménagers

28/12/2024 07:38

NDARINFO - Le Centre Régional de Formation Professionnelle (CFP) de Saint-Louis a accueilli une session de formation sur la gestion des déchets solides ménagers. Cette initiative, qui a bénéficié à une dizaine de jeunes issus du site de recasement des populations sinistrées de la Langue de Barbarie à Dioubop, a été menée par le cabinet MSA dans le cadre du Projet de Relèvement d'Urgence et de Résilience (SERRP).

La formation a mis l'accent sur des méthodes pratiques et durables pour gérer les déchets solides, un enjeu majeur pour la santé publique et la préservation de l'environnement. Les participants ont acquis des compétences essentielles qui leur permettront non seulement d'améliorer leur propre cadre de vie, mais aussi de sensibiliser leurs communautés aux bonnes pratiques de gestion des déchets.



À la suite de cette formation, une journée de sensibilisation et d’animation a été organisée, le jeudi dernier, en partenariat avec la Société Nationale de Gestion des Déchets (Sonaged). Cet événement a permis d'élargir la portée de la formation en impliquant un plus grand nombre de résidents de Dioubop. Les participants ont pu bénéficier d'informations précieuses sur les techniques de tri, de recyclage et de réduction des déchets.



Avant cette journée de sensibilisation, une activité d’éradication des dépôts sauvages d'ordures a été menée sur le site.