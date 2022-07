Saint-Louis : YAW/Wallu reçue par le Khalif de Mpal – photos

17/07/2022 13:22

La bataille pour une large victoire dans le département s’intensifie entre la coalition Benno Bokk Yaakar et celle de l'inter-coalition Yewwi Askan Wi / Wallu Askan Wi. Cette dernière déroule une profonde prospection dans l’arrondissement de RAO. La délégation de Ababacar Abba MBAYE et des responsables de partis et mouvements affiliés ont été reçus par le Khalif Général de Mpal, Serigne Ousmane NGOM.



Dans la cité de Mame Rawane, l’opposition, renforcée par de nouvelles adhésions dans cette zone, appelle à « libérer le pays » et à intégrer dans l’hémicycle des députés aptes à défendre les intérêts de Ndar et son hinterland. Ce, en vue d’asseoir une « gouvernance transparente, vertueuse et respectueuse de nos traditions ».