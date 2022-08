Saint-Louis : Wallu Sénégal satisfait de la victoire va "continuer le combat pour le retour de Karim Wade " - vidéo

02/08/2022 08:36

Les responsables de la Grande Coalition Wallu Sénégal de Saint-Louis ont fait face à la presse hier pour dresser le bilan de la campagne électorale et du scrutin de dimanche dernier. Après s'être prononcé sur l'accident survenu à leurs membres lors de la caravane de l'inter-coalition, la semaine dernière sur la route de Mpal à hauteur de l'arrondissement de Rao, Djibril Sakho, responsable de la Grande Coalition Wallu Sénégal à Saint-Louis, en a profité aussi pour féliciter les candidats de leur inter-coalition pour la victoire obtenue lors du scrutin des élections législatives du dimanche 31 juillet dernier. Selon lui, les populations ont su faire barrage au camp de la mouvance présidentielle. " Aujourd'hui, l'inter-coalition a pu ramener le score de la Grande Coalition Wallu Sénégal qui était de 6 % lors des dernières élections locales à 52 % durant ces élections législatives. L'inter-coalition Yewwi-Wallu est en train de savourer sa victoire au niveau du département de Saint-Louis. Ils sont où ceux-là qui minimisaient notre coalition soi-disant qu'elle n'aura rien du tout par rapport à ces élections législatives. Je rappelle qu'un appel a été fait par le Président Abdoulaye Wade consistant à faire revenir ses fils notamment tous les libéraux pour porter le camarade Karim Meïssa Wade à la tête du pays à la prochaine élection présidentielle de 2024. Nous ferons bientôt les évaluations du travail abattu lors de ces élections législatives et continuerons le combat pour porter Karim Meïssa Wade au pouvoir. La direction qui est en train de conduire aujourd'hui le parti démocratique sénégalais à Saint-Louis sera évaluée. Venez, travaillons ensemble et gagnons ensemble", a-t-il lancé à l'endroit des frères libéraux de la région de Saint-Louis.