Saint-Louis : Victime de l'émigration clandestine, le Pikinois Abdoulaye Hanne laisse derrière lui deux épouses et des enfants

Le quartier de Pikine à Saint-Louis a été endeuillé hier, dimanche 25 octobre, au lendemain de l’incendie en haute mer, aux larges de Mbour, d’une pirogue qui transportait des candidats à l’émigration clandestine. Un accident qui a emporté une vingtaine de jeunes, tous des habitants de ce quartier de Pikine. Au domicile de Abdoulaye Hanne, l’une des victimes, c’est la tristesse et la consternation chez les parents, amis et tout le voisinage.