Saint-Louis : Vers un encadrement strict des tarifs des taxis urbains

Le préfet Abou Sow a présidé une rencontre de concertation entre consommateurs et chauffeurs de taxi sur la tarification des transports urbains.



Il a dénoncé des dérives constatées dans la fixation des prix, soulignant que certains conducteurs imposaient des tarifs à leur gré alors qu’une grille officielle existe déjà.



Selon Ousmane Diallo, directeur régional du commerce, la tarification reste homogène. La nuit, le tarif est fixé à 600 francs CFA pour tous les déplacements.



En journée, les prix varient entre 500 et 600 francs CFA, avec 600 francs pour les trajets vers la gare routière et Sor Diagne, et 550 francs pour Goxu Mbacc, Khor, Cité Vauvert et Médina Courses.





Des contrôles seront opérés pour veiller au respect de ces dispositions. Les sanctions encourues vont de 100 000 à 200 millions de francs CFA, assorties, le cas échéant, de la confiscation des licences et des véhicules des contrevenants.

