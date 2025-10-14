Saint-Louis : Vers la redynamisation du cadre de gestion des déchets

14/10/2025

La plateforme Aar Sunu Alam, en partenariat avec l’ONG Action Éducation, a organisé ce lundi un atelier sur la redynamisation du cadre de gestion des déchets. Cette rencontre s’inscrit dans la continuité de l’atelier sur le cadre juridique et réglementaire des déchets, tenu à Saint-Louis du 23 au 25 juillet dernier, qui avait débouché sur d’importantes recommandations, dont la mise à jour des textes législatifs et la restructuration du dispositif de gestion des déchets.





L’atelier visait à partager les informations essentielles sur l’état actuel du cadre de gestion des déchets, à réaliser une analyse SWOT (forces, faiblesses, opportunités, menaces) de ce cadre et à co-construire une feuille de route pour sa redynamisation.



Prenant la parole à cette occasion, Abdoukhadre Dieylani Ba, adjoint au préfet de Saint-Louis, a salué l’initiative et affirmé qu’un cadre de concertation et de partage autour de la gestion des déchets serait bientôt mis en place, sous l’égide du Conseil départemental.



« C’est une rencontre importante que je tiens à saluer. Elle marque une étape vers une gouvernance plus inclusive de la question des déchets », a-t-il déclaré.





De son côté, Mame Nafissatou Diop, présidente du collectif Bajenu Box, a souligné le rôle essentiel des femmes dans cette dynamique.



« On ne peut parler de déchets sans parler des femmes au foyer. Leur contribution est cruciale dans la gestion du cadre de vie », a-t-elle affirmé, tout en réaffirmant l’engagement de son organisation à soutenir les actions à venir.

