Saint-Louis : Une randonnée pédestre pour célébrer les aînés et promouvoir un vieillissement actif

30/11/2025

Le Conseil régional des aînés de Saint-Louis, en collaboration avec la Direction régionale de l’Action sociale, a organisé samedi une randonnée pédestre dans les rues de la ville, à l’occasion de la première édition de la Journée nationale des personnes âgées (JNPA).





Placée sous le thème « Les personnes âgées, moteur de l’action locale et nationale », l’activité a mobilisé de nombreux clubs de randonnée et des représentants de la société civile. L’objectif était de sensibiliser sur l’importance d’un vieillissement en bonne santé, en mettant l’accent sur l’activité physique comme premier remède contre la sédentarité, principale cause de nombreuses maladies chroniques.





« Nous sommes satisfaits. Cela a été une grande réussite. Tous les clubs de randonnée ont répondu à l’appel », s’est félicité Djabel Touré, un des organisateurs, qui a salué l’engagement du directeur régional de l’Action sociale et du président du Conseil régional des aînés, El Hadj Madiop Thiam.





Selon lui, cette journée vise également à déconstruire les stéréotypes liés à la retraite. « Il fut un temps où, lorsqu’une personne allait à la retraite, on lui offrait un pliant, et cela marquait le début de l’inactivité. C’était un danger. L’absence d’activité physique conduit à une détérioration rapide de la santé », a-t-il expliqué.





Il a également lancé un plaidoyer en faveur de l’adoption du projet de loi d’orientation relatif à la promotion et à la protection des personnes âgées, en discussion au niveau national. « Nous demandons à l’État de faire voter ce texte à l’Assemblée nationale afin de garantir une meilleure couverture médicale, accessible à tous les aînés », a-t-il insisté.





M. Touré a enfin rappelé que la santé des personnes âgées passe aussi par une alimentation équilibrée et une hygiène de vie adaptée, soulignant que « Saint-Louis est particulièrement touchée par le diabète, une maladie souvent liée à la consommation excessive de sucre et de sel ».





Cette première édition de la JNPA à Saint-Louis marque un pas important vers la reconnaissance du rôle des aînés dans la société et la promotion du vieillissement actif, en phase avec les recommandations nationales en matière de politique sociale.



