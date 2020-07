Saint-Louis : Une journée de prières dédiée à l'Imam El Hadj Abdoul Magib DIOP, dimanche, à Santhiaba

’’ Tel père, tel fils’’, cet aphorisme s’appliquait parfaitement à lui. En effet, El Hadj Abdoul Magib DIOP était le fils de Serigne Birahim DIOP, celui-là qui avait enseigné de nombreux Cheikh. Grand érudit, maitre coranique de certaines de plusieurs disciples, El Hadj Abdoul Magib DIOP était un marabout moderne et ouvert imbu des qualités qui fondent l’homme à la foi de cœur et de la raison. C'est pourquoi les saint-louisiens l'avaient choisit comme Imam Ratib (2001 – 2009). Et c’est à ce titre qu’il s'engagera pleinement à la habilitation de l’édifice historique qu’est la Grande Mosquée de Saint-Louis.



Affable et d’un commerce facile fort exquis, sa probité morale et intellectuelle était connue et reconnue.



Pour le rendre un vibrant hommage, sa famille organise , ce dimanche 05 juillet 2020, à Ndar Toute, à partir de 17 heures, une après-midi de lecture du Coran, de prières et de wazifa .