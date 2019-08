Saint-Louis : Une coopération intercommunale pour lutter contre les déchets solides (vidéo)

En vue de contribuer à l’amélioration durable du cadre de vie dans la commune de Saint-Louis et son agglomération, le Projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation aux changements climatiques (PROGEP) a lancé, dimanche, une opération de mise à zéro déchet dans la commune de GANDIOL. Cette activité qui s’inscrit dans le cadre de la composante - Projets d’Investissements communautaires (PIC) sera déroulée dans les cinq autres communes du département. Des structures citoyennes, représentants de services techniques déconcentrés et des élus de la localité ont pris part à la mobilisation qui coïncide à l’appel lancé par le président Macky SALL pour un Sénégal propre. Une semaine de sensibilisation, d’éradications des dépotoirs sauvages dans les localités du GANDIOLAIS seront déroulée, annoncent les autorités communales.