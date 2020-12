Saint-Louis : Une campagne de sensibilisation cible les futurs candidats à l’émigration clandestine (vidéo)

Sensibiliser les futurs candidats à l’émigration clandestine sur les dangers de cette aventure, c’est la mission que s’est assignée l’Organisation mondiale pour les Migrants (IOM). Un forum sur la thématique a été organisé, samedi, avec les communautés de pêcheurs de Saint-Louis touchées par le phénomène, des associations de jeunes et d’autres organisations communautaires. Dans une vision globale d’accompagner les potentiels en terme d’insertion, l’OIM travaille en collaboration avec le Centre de Recherche et d’Essai (CRE) de Saint-Louis. Des opportunités d’emploi et des appuis institutionnels sont accordés aux ceux qui tenteraient de braver la mer pour rejoindre l’Europe et aux migrants de retour. Nous avons recueilli les impressions des parties prenantes à la journée.