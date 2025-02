Saint-Louis : Une Master Class pour booster l’emploi des Jeunes

23/02/2025 07:26

Dans le cadre de son engagement à dynamiser la ville de Saint-Louis, l’organisation Guy Seddële a organisé hier, samedi, une master class dédiée à l’emploi et à l’auto-emploi des jeunes, axée sur la thématique « Construire son avenir : intégrer le marché du travail ou entreprendre ».



Ce forum, initié en partenariat avec l'Association Sénégalaise des Professionnels des Ressources Humaines (ASPRH) ainsi que des structures étatiques d’accompagnement et de financement, vise avant tout à préparer l’insertion des jeunes saint-louisiens dans le monde du travail et l’entrepreneuriat.



« Nous souhaitons offrir aux jeunes de Saint-Louis les outils nécessaires pour entamer un parcours professionnel réussi », a affirmé le Président de l’organisation, fondée en 1975.



Boubacar ANNE a souligné l'importance de préparer la jeunesse aux défis contemporains du marché de l'emploi. Il a également mis en lumière la nécessité d'explorer les opportunités offertes par l’entrepreneuriat. À travers cette initiative, l’ONG propose des ressources concrètes aux jeunes, telles que des témoignages inspirants et des occasions de mise en réseau avec des professionnels, employeurs et entrepreneurs.



Lors de cette master class, Babacar Ndiaye, Président-Fondateur de GEAUR, a partagé son expérience et ses conseils avec les participants. « La clé pour entreprendre, c’est la motivation », a-t-il déclaré. Il a poursuivi en insistant sur le fait qu’entreprendre nécessite un mélange subtil d’inspiration et de persévérance. « Entreprendre, c’est 19% d’inspiration et 90% de transpiration et de combat », a-t-il ajouté en encourageant les jeunes à ne pas se laisser décourager par l’échec, car celui-ci constitue souvent un tremplin vers le succès.