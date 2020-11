Saint-Louis : Un tourisme à l’agonie ... (vidéo)

Des perspectives sombres pour le secteur touristique à Saint-Louis en dépit de la volonté de relance exprimée par l’État. L’accompagnement financier sous forme de crédit ne suscite pas de l’espoir chez les acteurs et des mesures préfectorales, prises au plan local, jugées trop contraignantes, aggravent la situation. Le syndicat national des travailleurs de l’hôtellerie, de la restauration, Café, Bars et Casino du Sénégal (SYNTHRCBCS/FC) décèle des « difficultés financières qui impactent sur le paiement de salaires de travailleurs ». Elles sont dues notamment au « manque de clientèle » et aux « carences de trésoreries ». Après une rencontre avec les employeurs de la ville tricentenaire, ils ont fait état d’une « situation alarmante que les travailles vivent ». Ils exigent, dès lors, l’exonération par le Gouvernement des taxes de 2020-2012 pour leur permettre de surmonter les pertes engendrées par la Covid-19. « Cela permettra aux hôteliers de supporter les charges fixes et de fonctionnement », a indiqué Hadji NDIAYE, le secrétaire général.