Saint-Louis : Un projet inclusif du ministère de l’Énergie pour les femmes mareyeuses et transformatrices

La Cellule Genre et Équité du Ministère de l’Énergie et des Mines, en charge de l’intégration du genre dans les politiques énergétiques et minières du Sénégal, a organisé une rencontre avec les organisations de femmes transformatrices des produits halieutiques afin de développer un projet coconstructif visant à améliorer les conditions de vie de ces dernières.





Awa Thiaka Dieng, responsable de la Cellule Genre et Équité, a souligné l'importance de cette démarche pour recueillir des informations directement auprès des populations concernées.



"Nous avons remarqué que les populations rencontrent plusieurs difficultés, et il était essentiel d'être sur place pour échanger avec elles et mieux comprendre leurs besoins", a-t-elle déclaré.





L’objectif de cette initiative est de mettre en place un projet durable qui profitera spécifiquement aux femmes transformatrices et mareyeuses de la région, avec un accent particulier sur la Langue de Barbarie.



Mme Dieng a ajouté que cette rencontre se tenait au lendemain de la visite du ministre Birame Souleye Diop à Saint-Louis, ce qui témoigne de l’engagement du gouvernement envers le développement inclusif des femmes dans le secteur de la pêche.



Fama Sarr, présidente des mareyeuses, a salué cette initiative et les visites menées auprès des actrices du secteur.



Elle a exprimé sa gratitude pour la démarche inclusive et a souligné l’importance d’inclure les femmes dans l’élaboration des projets de développement.



