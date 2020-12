Saint-Louis : Un projet à polémique. Par Abdoul Aziz Tall, ancien Ministre

« J'ai refusé qu'un quelconque édifice public porte mon nom. Quand on a bien servi son peuple, on reste dans les cœurs . Je pense que je suis dans les cœurs de mes concitoyens. Je n'ai pas cherché à être riche mais , à la fin je me suis enrichi de l'amour de mon peuple ».