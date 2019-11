Saint-Louis : Un lot de matériéls agricoles remis aux producteurs de Rao

Rao (Saint-Louis) — Le directeur régional du développement rural (DRDR) de Saint-Louis, Mamadou Baldé, a remis samedi un important lot de matériels agricoles aux groupements de producteurs de Rao, dans la commune de Gandon.



Le matériel est composé de 55 kids de groupes électrogènes, des pompes électriques immergées et accessoires, dans le cadre du projet de consolidation de la contribution au renforcement des interventions de développement rural dans la région de Saint-Louis (PCRIDR/SL2).



Selon le DRDR, l’objectif global de ce programme, est de contribuer à « l’amélioration des conditions de vie des populations du Gandiolais à travers l’application des bonnes pratiques agronomiques, la modernisation des systèmes d’exhaure et d’irrigation ».



Il a par ailleurs noté que ses services, à travers le PCRIDR, vont appuyer les producteurs pour la production d’oignon de qualité et l’augmentation de la productivité.



M Baldé signale que son service procédera à l’encadrement, la sensibilisation et la modernisation des systèmes d’irrigation dans le Gandiolais, en créant « un espace d’échange et de diffusion des bonnes pratiques agronomiques dans la zone rurale ».



Le programme a permis de faire de l’animation de quatre sessions de formation sur les techniques de pépinière ayant regroupé 76 bénéficiaires dont 16 femmes et 60 hommes, renseigne un document remis à la presse.



Les sessions d’animation des plans stratégiques ont regroupé 160 bénéficiaires du projet. Le nombre de bénéficiaires actuels du projet est de 226 producteurs dont 73 femmes et 153 hommes, ajoute le texte.



Ce programme est également destiné aux 9 groupements dont 5 dans la commune de Gandon et 4 dans celle de Gandiol.



APS